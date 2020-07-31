РИАМО (БАЛАШИХА) - 31 июл. В подмосковной Балашихе 58-летнему иностранцу предъявили обвинение в убийстве своего знакомого, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области.

По данным следствия, 17 февраля текущего года вблизи частного домовладения в микрорайоне Салтыковка Балашихи было обнаружено тело 55-летнего мужчины - гражданина иностранного государства с множественными ранениями в области головы. По горячим следам задержать лицо, причастное к убийству, не удалось, но работа следователей, криминалистов не прекращалась.

«Благодаря успешно проведенной совместной работе сотрудников ГСУ СК России по Московской области и оперативных сотрудников МУ МВД России «Балашихинское», в ходе проведения следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий был задержан мужчина, совершивший убийство. Им оказался 58-летний знакомый погибшего - гражданин иностранного государства», - сказала старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

Она добавила, что на допросе у следователя мужчина сообщил о совершении преступления в ходе ссоры с потерпевшим. Во время конфликта, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он нанес удары палкой по голове и конечностям потерпевшего.

«Следователем следственного отдела по Балашихе ГСУ СК России по Московской области подозреваемому предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ. По ходатайству следствия судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - подчеркнула Врадий.

В рамках расследования уголовного дела следователями проведен осмотр места происшествия, после задержания мужчины проведена проверка показаний на месте с его участием. Назначен ряд экспертиз, в том числе: судебно-медицинская, молекулярно-генетическая, дактилоскопическая, трасологическая. Проводится комплекс иных следственных действий, направленный на сбор и закрепление доказательственной базы.

Расследование уголовного дела продолжается.