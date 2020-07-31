РИАМО - 31 июл. За первые шесть месяцев 2020 года российские банки предоставили заемщикам Московского региона 71,4 тысячи ипотечных кредитов на сумму 317 миллиардов рублей, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Банка России по ЦФО.

Таким образом, количество ипотечных займов увеличилось на 1,1%, объем — на 11,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Расширение ипотечного кредитования произошло на фоне снижения процентных ставок по ипотечным кредитам до исторически минимальных уровней. За январь-июнь ставки уменьшились в среднем на 1,3 процентных пункта», — говорится в сообщении.

В этом году условия выдачи ипотеки смягчились. Так, в июне по сравнению с январем ставки по рублевой ипотеке в Москве и Московской области снизились до 7,6% и до 7,5% соответственно.

В иностранной валюте жителям Москвы и Подмосковья в течение первого полугодия выдали всего три ипотечных жилищных кредита на сумму 47,9 миллиона рублей.

Наибольшие объемы ипотечных кредитов выдали в феврале-марте на фоне снижения Банком России ключевой ставки.