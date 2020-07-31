РИАМО - 31 июл. Министерство энергетики Московской области и компания «Мособлгаз» работают по пролонгированию программы правительства региона «Развитие газификации в Московской области до 2025 года» до 2030 года, по которой газ появится более чем в 300 малочисленных населенных пунктах, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

В начале августа планируется сформировать список из малочисленных населенных пунктов, нуждающихся в данном топливе.

«По поручению губернатора Московской области в программу будут включены мероприятия по газификации более 300 населенных пунктов, соответствующих критериям: численность постоянно зарегистрированных граждан от 30 человек и предельная стоимость капитальных вложений на одного человека – не более 250 тысяч рублей», - говорится в сообщении.

Проект станет возможным за счет поэтапного прироста специальной надбавки на транспортировку газа с 25% до 35%. По этому вопросу уже были проведены совещания.

«Программа газификации изменяется ежегодно в зависимости от нужд населения Подмосковья, поскольку меняется численность постоянно зарегистрированных жителей населенных пунктов и соответственно потребность в газе. До конца текущего года мы планируем сдать в эксплуатацию 50 объектов газификации, что позволит обеспечить газом более 10 тысяч жителей Подмосковья», - отметил министр энергетики региона Александр Самарин.

Он добавил, что по поручению губернатора газификация Подмосковья продолжится и после 2025 года, пока регион не будет газифицирован на 100%.

В этом году было принято решение о снижении критерия численности жителей для включения малочисленных населенных пунктов в программу газификации от 100 до 30 человек. Благодаря этому тысячи жителей малочисленных деревень области смогут подключить свои дома к газу уже в ближайшее время.

Губернаторская программа «Развитие газификации Московской области до 2025 года» реализуется с 2004 года. За последние пять лет построено свыше 1,7 тысячи километров новых газораспределительных сетей, газифицировано более 340 населенных пунктов, свыше 115 тысяч жителей региона получили возможность подключить к газу свои дома.