РИАМО (ЩЕЛКОВО) – 31 июл. В Щелкове сотрудники отдела по вопросам миграции провели семинар-совещание с участием юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, где разъяснили обязательные требования законодательных и иных нормативно-правовых актов в сфере миграции, говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД России«Щелковское».

«Цель мероприятия – правовое информирование граждан, оказание консультационной помощи юридическим организациям по вопросам в сфере миграции, разъяснение прав и обязанностей, мер административной и уголовной ответственности за совершение правонарушений», – говорится в сообщении.

В ходе проведения рабочей встречи сотрудники отдела по вопросам миграции ознакомили присутствующих с изменениями в российском законодательстве в области миграции. Представители юридических организаций озвучили проблемы, с которыми сталкиваются при трудоустройстве и предоставлении мест для проживания иностранным работникам.

На все поставленные вопросы были даны исчерпывающие ответы.