РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 31 июл. В Климовском историко-краеведческом музее открыли выставку художественных работ «Летняя палитра» к 180-летию композитора Петра Чайковского, на ней представлены изображения цветов и растений Подольска, сообщается на сайте администрации округа.

«В Климовском историко-краеведческом музее открыли выставку работ преподавателя детской художественной школы Виктории Бровкиной «Летняя палитра». Все желающие могут полюбоваться красотой цветения знакомых растений, рассмотреть тонкие линии, созданные рукой художника, увидеть летнюю палитру в новых образах. Педагоги и учащиеся Климовской детской художественной школы также вдохновились природными мотивами и создали серию работ с цветами и растениями. Выставка будет проходить до 1 сентября», - говорится в сообщении.

Сотрудники музея приурочили выставку к 180-летию русского композитора Петра Чайковского. В аннотации к экспозиции говорится, что «Вальс цветов» Чайковского из балета «Щелкунчик» и сегодня собирает аншлаги в Мариинке и в Большом театре.

В жизни композитора был период недолгого пребывания в Подольском уезде в 1884 году, когда он гостил на даче в семье своего брата Анатолия в усадьбе Скобеево, теперь это Чеховский район. Путешествие Чайковского начиналось от станции Климовка, куда он приезжал на поезде из Москвы, теперь это станция Гривно в микрорайона Климовск Подольска. Природа, зеленые леса, цветы вдохновили композитора на создание многих произведений.

Также Чайковский в 1883-1884 годах бывал в усадьбе Плещеево Подольска по приглашению владелицы комплекса Надежды фон Мекк. В настоящее время она находится в микрорайоне Ново-Сырово, или Цемянка.

Музей расположен по адресу: Подольск, микрорайон Климовск, проспект 50-летия Октября, 26А. Телефон: 8(496)762-80-04.