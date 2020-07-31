РИАМО - 31 июл. Билет в подмосковный музей «Новый Иерусалим» теперь можно оплатить с помощью карты «Тройка» в кассе без очереди, таким образом можно оплатить вход на постоянные экспозиции, временные выставки и другие мероприятия, говорится в сообщении пресс-службы учреждения культуры.

Средства спишутся с билета «Кошелек» автоматически на сумму, равную стоимости выбранного мероприятия в день обращения. Количество билетов на мероприятия ограничено лимитом билета «Кошелек» транспортной карты.

«Мы рады стать первым музеем на территории Подмосковья, принимающим в оплату транспортную карту «Тройка». Уверен, что наши посетители оценят новый способ оплаты. Музей ежегодно посещает около 500 тысяч человек, большинство из них – жители Москвы и Подмосковья, гости из других регионов, пользующиеся столичным транспортом регулярно или во время туристических поездок» – отметил гендиректор музея Василий Кузнецов.

В этом году музей отмечает вековой юбилей с момента основания. Собственное фондовое собрание музея включает археологические, исторические, этнографические, а также художественные коллекции.

В музее есть постоянные экспозиции, но также регулярно проходят временные выставки художников с мировым именем. Среди представленных здесь в последние годы мастеров — Шагал, Айвазовский, Шишкин, Левитан, Пикассо, Кустодиев, Дюрер, Фаберже и многие другие.

«Новый Иерусалим» второй год подряд возглавляет рейтинг самых посещаемых региональных художественных музеев страны.