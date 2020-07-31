РИАМО (БАЛАШИХА) – 31 июл. Порядка 600 миллионов рублей планируют выделить из областного бюджета на проект строительства пристройки к музыкально-хоровой школе «Пионерия» имени Г.А. Струве в Балашихе, в нем будет располагаться концертный зал на 500 мест, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.

В пятницу председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов вместе с главой Балашихи Сергеем Юровым в ходе рабочего визита посетил прославленную школу. В заведении, где успешно обучаются 560 учеников, проходят уроки игры на фортепиано, скрипке, флейте, домре, балалайке, гитаре, баяне и аккордеоне, а также музыкальной литературы и сольфеджио. Ежегодно хоровые коллективы «Пионерии» становятся победителями международных конкурсов, достойно представляя Россию.

«Сегодня мы ознакомились с направлениями работы и перспективными образовательными проектами школы, которая носит имя выдающегося педагога, композитора и дирижера. Здесь родилась новая форма работы с детьми, соединяющая в себе музыкальное образование, воспитание, просветительскую и концертную деятельность. И сегодня главная задача «Пионерии» – приобщить детей к музыке через хоровое пение в комплексе с другими музыкальными дисциплинами», – сказал Брынцалов.

Он добавил, что в настоящее время ведутся работы по проекту пристройки на 500 мест к основному зданию школы, уже принято решение выделить из областного бюджета 600 миллионов рублей. В 2021 году, после проведения конкурсных процедур, будет определен подрядчик, который начнет реализовывать проект.

«После того, как все работы будут завершены, более тысячи детей городского округа смогут получать качественное музыкальное образование и реализовывать свой творческий потенциал. Мособлдума будет, как и прежде, уделять постоянное внимание развитию детского образования, в том числе музыкального, в нашем регионе», – подчеркнул Брынцалов.

По словам Юрова, закончить с проектной работой планируют до конца текущего года, строительство объекта намечено с 2021 по 2023 годы. Не останется в стороне и нынешний корпус.

«Здесь будут проведены фасадные работы, облагорожена территория, также решен вопрос с транспортным проездом», – заключил Юров.