РИАМО - 31 июл. На 5-й Кожуховской улице в столичном районе Южнопортовый завершена реконструкция трехэтажного кирпичного здания, в котором разместится автономная некоммерческая организация «Международная клиника кардиоангиологии», говорится в сообщении департамента градостроительной политики Москвы.

«Реконструировано заброшенное кирпичное здание, которое было построено почти 80 лет назад. Строители выполнили усиление несущих конструкций сооружения, надстроили мансардный этаж и оформили фасады здания в стиле классицизм», - сказал руководитель департамента Сергей Левкин.

Он отметил, что работы велись с сентября прошлого года, в результате общая площадь здания выросла до 1,4 тысячи квадратных метров.

«В обновленном здании разместятся медицинские, административные и технические помещения, палаты для временного пребывания маломобильных пациентов. Около клиники обустроят гостевую парковку для автомобилей сотрудников и пациентов», - добавил Левкин.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что власти намерены продолжать строительство медицинских объектов в Москве. В ближайшие годы в городе планируется построить 47 крупных медицинских объектов мощностью 1 миллион квадратных метров.