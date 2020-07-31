РИАМО - 31 июл. Временный госпиталь на территории центрального выставочного комплекса «Экспоцентр» на Красной Пресне будет демонтирован в ближайшее время, говорится в сообщении пресс-службы центра.

Соответствующее решение приняли власти Москвы.

«Экспоцентр» будет готов к проведению выставочных и конгрессных мероприятий в полном объеме сразу после снятия ограничений на проведение конгрессно-выставочных мероприятий на территории города», — говорится в сообщении.

Временный госпиталь на территории «Экспоцентра» смонтировали для приема Covid-пациентов, он был рассчитан на 3798 койко-мест. В центре создали все соответствующие условия для размещения заболевших и работы врачей.

В столице за минувшие сутки выявили 695 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число случаев коронавируса в городе на сегодняшний день составляет 241 359.

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Текстовая трансляция

31 ИЮЛЯ

- В Минздраве РФ утвердили рекомендации для переболевших коронавирусом. После выписки людей также могут направить в санаторно-курортные медорганизации.

- Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус считает, что причиной роста случаев заражения коронавирусной инфекцией стала беспечность молодежи.

- Среднесуточный темп прироста новых случаев коронавируса в столице составляет 0,28. Все новые пациенты и те, кто близко контактировал с заболевшими, находятся под наблюдением столичных врачей.

- Новые правила посещения кинотеатров в Московском регионе.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За последние сутки в России зафиксировали 5 482 заболевших коронавирусной инфекцией. В Московской области выявили 150 случаев заражения. В Москве - 695 случаев.

- Еще 288 человек в Подмосковье вылечились от коронавируса. Всего в Подмосковье врачи вылечили 46 653 заболевших пациентов с Covid-19.

- В столице от коронавирусной инфекции вылечились еще 1260 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции в Москве, увеличилось до 179 168.

- За сутки в Москве скончались 14 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус. За все время пандемии в Москве умерли 4460 Covid-пациентов.