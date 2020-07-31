РИАМО - 31 июл. В подмосковных Химках сотрудники Госавтоинспекции экстренно доставили в медицинское учреждение десятимесячную девочку, у которой начались проблемы с дыханием, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.
На улице Молодежная в Химках к инспекторам обратилась женщина с грудным ребенком на руках, которая сообщила им, что ее дочка проглотила инородный предмет и задыхается.
«Автоинспекторы сразу сообщили о произошедшем в дежурную часть УМВД и приняли решение доставить женщину и ее дочери в приемный покой детской городской больницы в Москве», — говорится в сообщении.
После оказания экстренной медпомощи малышку с мамой благополучно выписали из учреждения.
Мать девочки поблагодарила сотрудников Госавтоинспекции, оказавших помощь ее ребенку в чрезвычайной ситуации.
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