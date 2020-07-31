РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 31 июл. Выплаты на мероприятия по санитарно-эпидемиологическим мерам смогут получить предприятия подмосковного Щелкова, сообщается в официальной группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

Получить субсидии смогут предприятия физкультурно-оздоровительной сферы, гостиничного бизнеса, сферы общественного питания, и бытовых услуг: ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты, а также представители сферы дополнительного образования.

«Чтобы получить субсидию, нужно по 15 августа направить заявление в налоговую службу по месту нахождения организации или ИП», - говорится в сообщении.

Заявление можно заполнить в личном кабинете юридического лица или индивидуального предпринимателя на официальном сайте ФНС России.

Размер выплаты на мероприятия по санитарно-эпидемиологическим мерам составляет 15 тысяч рублей. А выплаты на сотрудников - по 6,5 тысячи рублей. Подробную информацию можно уточнить по телефону горячей линии 0150.