РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 31 июл. Жителям домов на улице Академика Доллежаля и Флотском проезде в микрорайоне Кузнечики Подольска представили новый проект выноса коммуникаций в связи со строительством школы на 1,1 тысячи мест, сообщается в группе «ТУ в микрорайоне Кузнечики» в соцсети «ВКонтакте».

Во дворах многоквартирных домов №38 на улице Академика Доллежаля и №11 на Флотском проезде состоялись встречи по вопросу информирования граждан и согласования прохождения трасс под вынос коммуникаций из пятна застройки школы, возводимой по адресу: Флотский проезд, 9. От администрации округа во встречах приняли участие председатель комитета по строительству и архитектуре Сергей Цаплинский, начальник теруправления в микрорайоне Кузнечики Евгений Патрушев, представители МКУ «Градостроительное управление», застройщика ООО «Триумф», управляющих компаний.

«Представители администрации и застройщика принесли извинения жителям домов, находящихся в непосредственной близости от строительной площадки школы, за временные неудобства, связанные со строительством важного социального объекта. На встрече жителям представили трассы прохождения кабельных линий и водопровода, которые проложат взамен тех, что вынесут из пятна застройки. Проектные решения по этим линиям кардинально пересмотрела проектная организация, чтобы минимально затронуть интересы жителей», - говорится в сообщении.

На встрече дали поручение застройщику ООО «Триумф» минимизировать возможные неудобства для жителей и провести работы в кратчайшие сроки и с полным и качественным восстановлением существующего благоустройства придомовой территории.

Комитету по архитектуре и градостроительству и территориальному управлению в микрорайоне Кузнечики поручили ходатайствовать о внесении территорий домов в программу комплексного благоустройства дворовых территорий на 2021 год для строительства дополнительных парковочных мест во дворе дома №38 на улице Академика Доллежаля и укладки второго слоя асфальта во дворе дома №11 на Флотском проезде.

Управляющим компаниям необходимо организовать работу по информированию жителей о точных сроках выполнения работ, взять на контроль восстановление благоустройства придомовой территории.