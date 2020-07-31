РИАМО - 31 июл. При покупке сыра стоит обратить внимание на название продукта, этикетку и состав, а также на цвет, консистенцию и цену, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Московской области.

«Внимательно прочитайте название сыра. Приобретая сыр в магазине, необходимо внимательно изучать состав продукта на этикетке. Предпочтительнее выбирать сыр в фабричной упаковке, на ней всегда можно найти состав продукта и срок, до которого его нужно употребить. Фабричная упаковка гарантирует отсутствие посторонних бактерий», — говорится в сообщении.

Для изготовления натурального сыра производители используют сырое коровье молоко только высшего и первого сорта, сырое обезжиренное молоко; сырые сливки; соль поваренную пищевую; бактериальные закваски и концентраты молочно-кислых бактерий; натуральные красители (бета-каротин и экстракт аннато).

Для приготовления 1 килограмма натурального сыра требуется порядка 11 литров молока. Также натуральный сыр должен созреть: ему для этого требуется не менее 30-60 дней.

«Натуральный сыр — это достаточно дорогой продукт. Поэтому покупая дешевый сыр, есть риск приобрести сырный продукт», — отмечается в материале.

При разрезании сыра на нем не должно быть трещин, неровностей. При этом корка должна быть ровная, тонкая, без повреждений, покрытая полимерной пленкой. Цвет натурального сыра должен быть от белого до светло-желтого, ровный по всей массе, а консистенция эластичная и однородная.