РИАМО - 31 июл. В столичную полицию сообщили о драке на улице Гарибальди, правоохранители прибыли на место и установили, что на неработающего мужчину напали и похитили рюкзак, сообщил РИАМО представитель пресс-службы Главного управления МВД России по Москве.

«Неизвестный нанес ему (пострадавшему - ред.) удар сзади по голове, открыто похитил рюкзак с личными вещами, скрылся», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что прибывший наряд скорой помощи оказал пострадавшему медицинскую помощь на месте.

По его словам, полиция начала проверку по факту нападения.