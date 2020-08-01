РИАМО - 1 авг. Московский планетарий возобновляет свою работу, посетить космический дом можно без выходных с 10:00 до 21:00, говорится в сообщении пресс-службы планетария.

С субботы москвичи могут посетить музей Урании, Большой звездный зал, Малый звездный зал, 4D-кинотеатр и парк неба. Экскурсии в планетарии временно не проводятся. Интерактивный музей «Лунариум» и Большая обсерватория пока закрыты для посещения.

«Надеемся, что временные ограничения не помешают космическому путешествию наших посетителей, а, наоборот, создадут особую атмосферу. Мы также готовимся к возобновлению работы экскурсионных и образовательных программ, как только это будет возможно», – сказал генеральный директор Московского планетария Виталий Тимофеев.

Гостям стоит учесть, что интервалы между сеансами увеличены, последний сеанс в Большом Звездном зале теперь начинается в 19:30.