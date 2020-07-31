РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 31 июл. В подмосковных Котельниках провели работы по покраске лавочек у дома в микрорайоне Белая Дача, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«В микрорайоне Белая Дача у дома №20 сотрудниками проводятся ремонтные работы по замене и окраске досок у лавочек перед входными группами в подъезды», - говорится в сообщении.

Сотрудники «ЭК Альянс» Котельников проводят благоустройство территорий. Сотрудники ООО «ЭК Акварель» проводят ежедневную обработку помещений мест общественного пользования многоквартирных домов, контейнерных площадок дезинфицирующими составами.