РИАМО - 1 авг. С субботы в Подмосковье возобновляют полноценную реализацию программы «Активное долголетие», которая позволяет пожилым жителям региона проводить свой досуг с разнообразием.

В Московской области продолжают смягчать ограничения, введенные ранее из-за распространения коронавируса.

Из-за пандемии проведение очных занятий «Активного долголетия» прекратили 16 марта, участники проекта могли заниматься в онлайн-формате. Сейчас эпидобстановка позволяет вернуться к занятиям в группах на улице. С 15 августа можно будет заниматься и в помещениях.

Программу «Активное долголетие» запустили в октябре 2019 года. Она позволяет старшему поколению проводить время с пользой для души и тела. Занятия в рамках проекта проводятся бесплатно.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

31 ИЮЛЯ

- Самое важное о коронавирусе за день

- В Минздраве РФ утвердили рекомендации для переболевших коронавирусом. После выписки людей также могут направить в санаторно-курортные медорганизации.

- Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус считает, что причиной роста случаев заражения коронавирусной инфекцией стала беспечность молодежи.

- Среднесуточный темп прироста новых случаев коронавируса в столице составляет 0,28. Все новые пациенты и те, кто близко контактировал с заболевшими, находятся под наблюдением столичных врачей.

- Новые правила посещения кинотеатров в Московском регионе.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За последние сутки в России зафиксировали 5 482 заболевших коронавирусной инфекцией. В Московской области выявили 150 случаев заражения. В Москве - 695 случаев.

- Еще 288 человек в Подмосковье вылечились от коронавируса. Всего в Подмосковье врачи вылечили 46 653 заболевших пациентов с Covid-19.

- В столице от коронавирусной инфекции вылечились еще 1260 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции в Москве, увеличилось до 179 168.

- За сутки в Москве скончались 14 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус. За все время пандемии в Москве умерли 4460 Covid-пациентов.