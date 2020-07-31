РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 31 июл. Управляющая компания МУП «СЕЗ» с 3 августа закроет кассы на улице Ленина и на проспекте 50-летия Октября в микрорайоне Климовск подмосковного Подольска, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«В микрорайоне Климовск с 3 августа кассы МУП «СЕЗ» на улице Ленина, 5 и на проспекте 50-летия Октября, 15Б принимать платежи не будут. С 4 августа текущего года задолженность за жилищно-коммунальные услуги можно будет погасить непосредственно в офисе МУП «СЕЗ» по адресу: улица Железнодорожная, 7А», - говорится в сообщении.

Жители микрорайона Климовск, которых ранее обслуживала управляющая компания МУП «СЕЗ», начали получать единый платежный документ от МособлЕИРЦ на оплату коммунальных услуг. Теперь в офисе МУП «СЕЗ» они смогут только оплатить долги, образовавшиеся до 30 апреля.