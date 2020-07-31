РИАМО - 31 июл. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому голосование на выборах будет проходить не один, а несколько дней, сообщает Газета.ru.

Документ опубликовали на официальном сайте правовой информации.

«Голосование на выборах «может проводиться в течение нескольких дней подряд, но не более трех дней», — говорится в сообщении.

Закон также дает избиркомам право проводить голосование вне помещений — во дворах и других общественных местах.

Отмечается, что правило касается выборов и референдумов на всех уровнях. Первый раз такую практику применили во время голосования по поправкам в Конституцию.