РИАМО - 31 июл. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому голосование на выборах будет проходить не один, а несколько дней, сообщает Газета.ru.
Документ опубликовали на официальном сайте правовой информации.
«Голосование на выборах «может проводиться в течение нескольких дней подряд, но не более трех дней», — говорится в сообщении.
Закон также дает избиркомам право проводить голосование вне помещений — во дворах и других общественных местах.
Отмечается, что правило касается выборов и референдумов на всех уровнях. Первый раз такую практику применили во время голосования по поправкам в Конституцию.
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