РИАМО - 1 авг. Новые правила проезда грузовиков вступили в силу в Центральном, Западном и Северо-Западном округах Москвы, таким образом, правила грузового каркаса теперь действуют на всей территории столицы в пределах МКАД, сообщается на официальном сайте мэра города.

«Мы проанализировали, как ввод грузового каркаса повлиял на уровень шума и воздух. В жилых зонах стало тише, а воздух стал чище. Снижается концентрация вредных веществ в воздухе: оксида углерода в среднем в 1,5 раза и оксида азота в среднем в 1,6 раза», — сказал представитель пресс-службы Центра организации дорожного движения правительства Москвы.

Новые правила передвижения грузовиков не влияют на транспортное обслуживание магазинов и работу служб доставки — для этих целей большегрузному транспорту разрешается въезжать в районы жилой застройки. У водителей должны быть необходимые подтверждающие документы.

Грузовой каркас — это улицы, по которым разрешено движение грузовых автомобилей массой более 2,5 тонн. Данный проект позволяет исключить проезд большегрузного транспорта через жилые районы. Чтобы проехать туда, водителям грузовых автомобилей потребуются документы, подтверждающие обоснованность въезда.