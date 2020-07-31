РИАМО – 31 июл. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков одобрил предложение главы государства выдавать вместе с паспортом копию обновленной Конституции России, сообщает Газета.ru.

Ранее президент Владимир Путин предложил выдавать экземпляр обновленной Конституции вместе с паспортом гражданина РФ.

«Было бы здорово, если бы это происходило. Чем лучше люди будут знать Конституцию, тем лучше они будут отстаивать свои права, которые зафиксированы в основном законе», — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента также рассказал, как получил свой паспорт.

«Когда много лет тому назад в другой стране, в Советском Союзе, я получал паспорт – мне дали тогда Конституцию СССР», — сказал Песков.