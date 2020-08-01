РИАМО - 1 авг. Тарифы на жилищно-коммунальные услуги снизились с субботы почти для 1 миллиона жителей Московской области.

Снизить плату удалось благодаря мероприятиям по завершению административной реформы, переходу на единые тарифы, модернизации коммунальной инфраструктуры, установлению льготных тарифов в Подмосковье.

Важным фактором поддержки жителей Московской области стала заморозка тарифов на обращение с твердыми коммунальными отходами до 1 июля 2021 года и тарифов на газ до 1 октября 2020 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что в этом году в регионе удалось максимально сдержать рост тарифов на услуги ЖКХ.