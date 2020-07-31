РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 31 июл. В администрации подмосковного Красногорска с жителями жилого комплекса «Эдем» обсудили вопросы, касающиеся сферы ЖКХ, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«В администрации горокруга Красногорск состоялась встреча заместителя главы администрации по развитию территорий Анатолия Миначенкова, представителей МУП «Жилтрест», «Теплосеть», ТСЖ «Эдем» с жителями ЖК «Эдем». На повестке дня – вопросы по жилищно-коммунальному хозяйству жилого комплекса «Эдем», – говорится в сообщении.

Ранее жители подняли вопрос о статусе котельной, обслуживающей их дома.

«Им разъяснено, что котельная остается в существующем помещении. Технические параметры здания подтверждены, ведутся проектировочные работы, запуск котельной планируется в следующем году», - поясняется в материале.

По вопросу платежей в фонд капитального ремонта Миначенков отметил, что на данный момент в фонд переведены два дома, оставшиеся дома планируется перевести в августе текущего года.

Кроме того, принято решение заключить между ЖК и ПАО «Водоканал» договор на водоснабжение и водоотведение, а также подать заявку в ООО «Рузский региональный оператор» для поставки дополнительных пяти бункеров на контейнерную площадку ЖК «Эдем».

«Подобные встречи с жителям планируется проводить на регулярной основе», – заключается в материале.