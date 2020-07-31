РИАМО - 31 июл. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому матерям с детьми до трех лет и беременным можно смягчить уголовное наказание за преступления небольшой тяжести, сообщает Газета.ru.

«Данной категории женщин предоставят возможность получить условно-досрочное освобождение после отбывания одной четверти назначенного срока», — отмечается в документе, опубликованном на портале правовой информации.

Под данную норму также попадают женщины, которые совершили преступление в несовершеннолетнем возрасте.

На текущий момент в учреждениях уголовно-исправительной системы России находится свыше 44 тысяч женщин. Из них порядка 1,6 тысячи осуждены за совершение преступлений небольшой тяжести.