РИАМО - 31 июл. Художественный руководитель камерного ансамбля «Солисты Москвы» Юрий Башмет поблагодарил медиков за их героическую борьбу с коронавирусом, выступая в пятницу в конце первого концерта в рамках VI Международного фестиваля искусств П. И. Чайковского в подмосковном Клину.

Камерный ансамбль «Солисты Москвы» исполнил произведения Петра Чайковского, Эдварда Грига, Альфреда Шнитке, Вольфганга Амадея Моцарта, Энри Лолашвили и других композиторов, также прозвучали мелодии из популярных фильмов.

«Дорогие наши гости, дорогие врачи! Мы вам невероятно благодарны. И открываем этот фестиваль именно этим концертом. И мы впервые вышли на сцену после такой огромной паузы. Спасибо, что вы героически спасаете жизни и жертвуете собой во имя спасения», - сказал Башмет, обращаясь к медикам.

В концерте также приняли участие стипендиаты губернаторской программы «Одаренные дети Подмосковья» - скрипачка Анисия Артемова и барабанщик Арсений Пантюхин. Выступление закончилось полькой на тему Happy Birthday.

На концерте присутствовали около 600 медиков и волонтеров со всей Московской области.

VI Международный фестиваль искусств П. И. Чайковского продлится по 9 августа. Все концерты проводятся в формате open-air.

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Текстовая трансляция

31 ИЮЛЯ

- В Минздраве РФ утвердили рекомендации для переболевших коронавирусом. После выписки людей также могут направить в санаторно-курортные медорганизации.

- Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус считает, что причиной роста случаев заражения коронавирусной инфекцией стала беспечность молодежи.

- Среднесуточный темп прироста новых случаев коронавируса в столице составляет 0,28. Все новые пациенты и те, кто близко контактировал с заболевшими, находятся под наблюдением столичных врачей.

- Новые правила посещения кинотеатров в Московском регионе.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За последние сутки в России зафиксировали 5 482 заболевших коронавирусной инфекцией. В Московской области выявили 150 случаев заражения. В Москве - 695 случаев.

- Еще 288 человек в Подмосковье вылечились от коронавируса. Всего в Подмосковье врачи вылечили 46 653 заболевших пациентов с Covid-19.

- В столице от коронавирусной инфекции вылечились еще 1260 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции в Москве, увеличилось до 179 168.

- За сутки в Москве скончались 14 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус. За все время пандемии в Москве умерли 4460 Covid-пациентов.