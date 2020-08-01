РИАМО - 1 авг. Начиная с субботы, в Подмосковье возобновляется образовательная деятельность организаций общего, профессионального и высшего образования, соответствующее постановление подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

На фоне улучшения ситуации с коронавирусом в Подмосковье продолжают снимать введенные ранее ограничения. Так, в регионе теперь могут открыться школы, профессиональные образовательные организации, колледжи, вузы, организации физической культуры и спорта.

С субботы в Подмосковье также могут вернуться к работе самостоятельные экскурсоводы и гиды. Вновь разрешено проведение азартных игр и лотерей, посещение букмекерских контор и тотализаторов. Кроме того, могут возобновить работу закрытые в марте кинотеатры.

Между тем в Московской области сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий, все еще обязательно ношение масок и соблюдение социальной дистанции в общественных местах.