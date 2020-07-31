РИАМО - 31 июл. Следователи предъявили обвинение 24-летнему жителю Владимирской области в изнасиловании 80-летней пенсионерки в Орехово-Зуевском округе, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ Следственного комитета России по Московской области.

27 июля пьяный парень напал в лесополосе около города Орехово-Зуево на гуляющую пожилую женщину и изнасиловал ее, угрожая убийством.

«Благодаря грамотной и оперативной работе криминалистов ГСУ СК России по Московской области, а также экспертов ГУК России личность нападавшего была установлена путем совпадения, выявленного генетического профиля на предоставленных на генетическую экспертизу объектах», - говорится в сообщении.

Злоумышленника задержали. Ранее он был судим за совершение аналогичного преступления и кражи.