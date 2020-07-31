РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 31 июл. С начала этого года поставили на кадастровый учет 13 многоквартирных домов и 11 таунхаусов в подмосковном Красногорске, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.

С начала года в Московской области на кадастровый учет поставили 142 многоквартирных дома на 37 тысяч квартир и 288 таунхаусов в 32 муниципальных образованиях.

«Больше всего жилых домов поставили на кадастровый учет в Балашихе – 21 дом на 3 929 квартир и 34 таунхауса. На втором месте Ленинский горокруг – 18 домов на 3 128 квартир. Замыкает тройку Красногорск – 13 домов на 4 780 квартир и 11 таунхаусов», ─ сказала министр жилищной политики региона Инна Федотова.

Она отметила, что постановка дома на кадастровый учет позволяет гражданам оформлять регистрацию по месту жительства, пользоваться объектами социальной инфраструктуры и осуществлять многие другие юридические действия.