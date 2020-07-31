РИАМО (МЫТИЩИ) - 31 июл. Восемь театральных постановок допущены к заключительному этапу конкурса на соискание премии имени Железкина в городском округе Мытищи, сообщила заместитель главы администрации муниципалитета Елена Стукалова.

Конкурс является ежегодным. Впервые премия имени Железкина вручалась в 2019 году – в Год театра. Участие в конкурсе приняли 23 театральных коллектива из разных городов России.

«Восемь театральных постановок допущены к заключительному этапу конкурса. В начале сентября состоится просмотр на наших основных площадках. Будут отсмотрены эти спектакли с приглашением всех желающих мытищинцев, выберут три лучших. И после 15 сентября мы планируем подведение итогов», – сказала Стукалова в эфире телеканала «Первый Мытщинский».

Она отметила, что среди восьми финалистов нет мытищинских театров.