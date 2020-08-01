РИАМО - 1 авг. Кинотеатры в Москве и Подмосковье, закрытые ранее из-за пандемии коронавируса, могут возобновить свою работу, начиная с субботы.

Все кинотеатры в России были закрыты 23 марта из-за распространения Covid-19. С 15 июля им разрешили открыться, однако каждый регион страны вправе самостоятельно принимать решение о сроках снятия антивирусных ограничений.

Ранее жители Московского региона получили возможность посещать летние кинотеатры и кинопаркинги. Улучшение эпидобстановки позволяет перейти к открытию кинозалов. Работать они смогут только в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора по профилактике распространения Covid-19.

Согласно решению властей, с субботы могут открыться площадки, в которых насчитывается не более 3 тысяч посадочных мест. Условием для их открытия является заполнение зрительного зала не более чем на 50%.

В кинотеатрах Московского региона зрители должны соблюдать стандартные правила безопасности, включая ношение масок и следование социальной дистанции. Билеты на сеанс предпочтительно приобретать бесконтактные, а оплачивать покупки в кинобаре лучше безналичным способом.

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