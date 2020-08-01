РИАМО - 1 авг. Кинотеатры в Москве и Подмосковье, закрытые ранее из-за пандемии коронавируса, могут возобновить свою работу, начиная с субботы.
Все кинотеатры в России были закрыты 23 марта из-за распространения Covid-19. С 15 июля им разрешили открыться, однако каждый регион страны вправе самостоятельно принимать решение о сроках снятия антивирусных ограничений.
Согласно решению властей, с субботы могут открыться площадки, в которых насчитывается не более 3 тысяч посадочных мест. Условием для их открытия является заполнение зрительного зала не более чем на 50%.
В кинотеатрах Московского региона зрители должны соблюдать стандартные правила безопасности, включая ношение масок и следование социальной дистанции. Билеты на сеанс предпочтительно приобретать бесконтактные, а оплачивать покупки в кинобаре лучше безналичным способом.
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31 ИЮЛЯ
- Самое важное о коронавирусе за день
- В Минздраве РФ утвердили рекомендации для переболевших коронавирусом. После выписки людей также могут направить в санаторно-курортные медорганизации.
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- Среднесуточный темп прироста новых случаев коронавируса в столице составляет 0,28. Все новые пациенты и те, кто близко контактировал с заболевшими, находятся под наблюдением столичных врачей.
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- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье
- За последние сутки в России зафиксировали 5 482 заболевших коронавирусной инфекцией. В Московской области выявили 150 случаев заражения. В Москве - 695 случаев.
- Еще 288 человек в Подмосковье вылечились от коронавируса. Всего в Подмосковье врачи вылечили 46 653 заболевших пациентов с Covid-19.
- В столице от коронавирусной инфекции вылечились еще 1260 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции в Москве, увеличилось до 179 168.
- За сутки в Москве скончались 14 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус. За все время пандемии в Москве умерли 4460 Covid-пациентов.
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