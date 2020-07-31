РИАМО (МЫТИЩИ) - 31 июл. В городском округе Мытищи на День города, 5 сентября, планируют провести ярмарку «Чаепитие в Мытищах», сообщила заместитель главы администрации муниципалитета Елена Стукалова.

В этом году отмечается 95-летие города и пятилетие городского округа Мытищи. Администрация муниципалитета готовится предложить мытищинцам и гостям округа интересные программы.

«Над этим серьезно работает управление культуры и в целом социальная сфера. Основные мероприятия пройдут 5 сентября. Мы планируем на центральной площади у администрации с 11:00 провести ярмарку с нашим традиционным названием «Чаепитие в Мытищах», - сказала Стукалова в эфире телеканала «Первый Мытищинский».

Она добавила, что каждая площадка центрального парка также будет задействована. С 12:00 на сцене летнего театра планируют начать большую концертную программу местных коллективов, приглашенных артистов.

«На площади у ДК «Яуза» мы также планируем удивить наших жителей - организовав фотозоны, активности для малышей. С 12:00 до вечера предусмотрен торжественный митинг, большая концертная программа, а в 21:00 планируется праздничный салют», - отметила Стукалова.