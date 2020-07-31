РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 31 июл. Жителям подмосковного Красногорска доступна регистрация в личном кабинете клиента МособлЕИРЦ, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«В рамках совместного проекта «Умная платежка», реализуемого группой «Интер РАО» и правительством Московской области, жителям горокруга Красногорск предложен новый личный кабинет клиента «МособлЕИРЦ Онлайн». Округа Красногорск и Химки стали пилотными для внедрения сервиса», - говорится в сообщении.

В «МособлЕИРЦ Онлайн» можно моментально увидеть детализацию расчетов по каждой услуге: объем потребления, действующие тарифы, задолженности, пени и льготы, произведенные оплаты, формулы расчетов.

«Пользователи «МособлЕИРЦ Онлайн» смогут без комиссии оплачивать коммунальные услуги, передавать показания приборов учета, управлять несколькими лицевыми счетами, направлять обращения о перерасчете, розыске или возврате платежа, запросы о корректировке данных по лицевому счету», - добавляется в материале.

Предусмотрена опция настройки push-уведомлений о формировании новых квитанций, датах передачи показаний и других действиях в личном кабинете.

В «МособлЕИРЦ Онлайн» можно заказать и получить справки и выписки, настроить автоплатеж или оплатить ЖКУ через Apple pay и Google pay, оформить получение электронной квитанции за ЖКУ, направить обращение в управляющую компанию и заказать бытовые услуги.

Зайти в новый личный кабинет можно с главной страницы сайта МособлЕИРЦ или скачав мобильное приложение «МособлЕИРЦ Онлайн» в App Store и Play Market.

«Впервые для жителей Подмосковья создан принципиально новый сервис, комплексный по наполнению и простой в использовании. В рамках цифровизации коммунальных услуг в Московской области новый личный кабинет позволит повысить уровень обслуживания, даст возможность жителям Подмосковья моментально получить доступ к «мини-офису» МособлЕИРЦ с компьютера или мобильного телефона, убедиться в справедливости и точности начислений, задать вопросы и оперативно получить ответы», - сказал генеральный директор ООО «МособлЕИРЦ» Олег Савельев.

По его словам, это и есть та самая «умная платежка», которая позволяет людям экономить время и ресурсы.

Предложения по улучшению работы сервиса можно направить на otzivlk@mosobleirc.ru. Также оставить свои замечания можно в самом личном кабинете, в разделе «Отправить обращение», выбрав подходящую тематику.