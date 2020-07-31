РИАМО - 31 июл. Вечером в пятницу в столице пробки на дорогах могут достигнуть 7-8 баллов, так как многие отправляются на дачу на выходные, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Обычно по этим магистралям выезжает больше всего дачников: Ярославское шоссе, Варшавское шоссе, проспект Маршала Жукова, Можайское шоссе, Липецкая улица», - говорится в сообщении.

Автолюбителям посоветовали выбирать альтернативные пути для поездок в сторону Подмосковья.

Также для быстрой поездки до дома или дачи рекомендуют пользоваться общественным транспортом.