РИАМО - 31 июл. В пятерку самых ядовитых растений в Подмосковье входят борщевик, волчье лыко, болиголов пятнистый, белена и ландыш, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

Главный внештатный педиатр Московской области Нисо Одинаева подчеркнула, что эти растения могут привести к смерти не только ребенка, но и взрослого.

«Зачастую дети пробуют жизнь на вкус в прямом смысле слова. Однако отравиться некоторыми растениями не составляет труда. Бледность, тошнота, рвота, боли в животе, головные боли, головокружение, слабость, вялость – все это симптомы, говорящие об отравлении. В тяжелых случаях интоксикация может сопровождаться потерей ориентации, спутанным сознанием, аритмией. Если вы наблюдаете подобный изменения в самочувствии ребенка, необходимо промыть желудок и незамедлительно обратиться к врачу», - сказала Одинаева.

Любимые многими ландыши способны остановить сердце. У цветка ядовиты и листья, и стебли, и цветы, но особенно – ягоды.

Без своевременного оказания врачебной помощи отравление ландышем приводит к резкому замедлению сердечного ритма и остановке сердца. У детей отравление растениями протекает быстрее и тяжелее.