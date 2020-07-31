РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 31 июл. В подмосковных Котельниках выявили факт незаконной торговли овощами и фруктами, владельцу предписали прекратить торговлю в течение суток, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

В отдел потребительского рынка написала жительница микрорайона Белая дача о появлении стихийной торговли овощами и фруктами непосредственно у фасада дома №12А, магазин «Пятерочка». Сотрудники отдела незамедлительно выехали по адресу. Факт подтвердился.

«Документов и основания для размещения нет. Владельцу было указано о необходимости незамедлительно прекратить торговлю и в течение суток освободить территорию», - говорится в сообщении.