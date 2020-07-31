РИАМО - 31 июл. В столичном парке «Сокольники» после благоустройства 1 августа открывается большой розарий, где посетителей ждут декоративные скульптуры, фонтаны, удобные лавочки, ажурные беседки для отдыха, а также 36 новых сортов роз, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Работы по благоустройству розария начались весной прошлого года. Теперь в розарии растет 130 сортов роз. Всего было высажено 4 тысячи кустов.

«В конце августа розы перейдут ко второй стадии цветения. Кроме того, в розарии зацветут тематические сады с сезонными растениями. Там можно будет увидеть гортензии, посконник пурпурный, китайский тростник и другие», - говорится в сообщении.

Общая площадь розария - 3,6 гектара, он находится между первым и вторым Лучевыми просеками парка (за Большим кругом).

Билеты можно купить в терминалах при входе в большой розарий. Также можно записаться на экскурсии в здании администрации.

Большой розарий на территории парка «Сокольники» был разбит в 1957 году специально к VI Всемирному фестивалю молодежи и студентов. Там было высажено более 100 сортов роз. Растения для розария привезли из Северной Америки, Сибири, Китая, Японии, Алтайского края, с Кавказа, Крыма, Дальнего Востока.