РИАМО - 1 авг. Стоимость газа в России повысилась с субботы на 3%, сообщает Газета.ru.

Приказом Федеральной антимонопольной службы РФ утверждены новые оптовые цены на газ, добываемый ПАО «Газпром» и его аффилированными лицами, предназначенный для реализации населению.

«Оптовая цена на газ для Москвы и области составила 3921 рубль за 1 тысячу кубометров — это на 3%, или на 114 рублей выше, чем летом 2019 года», - говорится в сообщении.

Минувшим летом голубое топливо обходилось в 3807 рублей за 1 тысячу кубометров.

При этом тарифы на газ для населения Московской области не вырастут до 1 октября 2020 года. Это касается всех направлений использования газа – подогрев воды и приготовление пищи в многоквартирных домах, отопление индивидуальных жилых домов и объектов, находящихся в общедолевой собственности.