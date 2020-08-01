РИАМО - 1 авг. С субботы накопительные пенсии россиян проиндексировали на 9,13%, сообщает РИА Новости.

Накопительная пенсия формируется за счет страховых взносов работодателей и дохода от инвестирования этих средств.

Кроме того, повышение коснулось участников программы софинансирования пенсионных накоплений, деньги которым выплачивают не накопительной пенсией, а срочной пенсионной выплатой в течение периода, определенного самим человеком. Для таких граждан индексация составила 7,99%.

До повышения средний размер накопительной пенсии составлял 956 рублей в месяц, средний размер срочной пенсионной выплаты — 1705 рублей.

Оба вида пенсии назначают для женщин с 55 лет, а для мужчин — с 60 лет. Возможно и раннее назначение при досрочном выходе на пенсию.

Также в России повысили выплаты работающим пенсионерам, максимальная прибавка составила 279 рублей. Все пересчеты проведены автоматически.