РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 31 июл. В Подольском управлении социальной защиты населения до 30 ноября будут принимать документы для получения ежегодной выплаты семьям, воспитывающим детей-инвалидов, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«В Подольске начался прием документов для получения ежегодной выплаты семьям, воспитывающим детей-инвалидов. Заявления на предоставление выплаты можно подать до 30 ноября 2020 года. В первом полугодии 2020 года 22 семьи городского округа, воспитывающих детей-инвалидов, получили ежегодную выплату в размере 13 020 рублей на общую сумму 286 440 рублей», - сказал начальник Подольского управления соцзащиты населения Николай Шестаков.

Ежегодная выплата в размере 13020 рублей предоставляется семьям, чей среднедушевой доход ниже 1,5 прожиточного минимума (18 804 рубля), воспитывающим детей-инвалидов, обучающихся в образовательных организациях Московской области, в том числе и на надомной форме обучения. Выплата предоставляется на приобретение питания и одежды ребенку на период его обучения.

Для предоставления выплаты необходимо обратиться в управление соцзащиты по месту жительства и предоставить следующие документы: паспорт; свидетельство о рождении ребенка; справку, подтверждающую факт установления ребенку инвалидности; справку, подтверждающую обучение ребенка-инвалида, выданную в образовательной организации Московской области; документы, подтверждающие сведения о доходах семьи за три последних календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления.