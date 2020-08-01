РИАМО – 1 авг. С субботы Россия частично сняла ограничения на международные авиаперелеты, сообщает ТАСС.

В частности, теперь россияне могут полететь в Великобританию, Турцию и Танзанию. Также открыта граница с Абхазией.

Авиаперелеты будут выполняться из аэропортов Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

С 27 марта из-за пандемии коронавируса Россия прекратила международное авиасообщение. Исключение составляли рейсы, организованные для возвращения россиян из-за границы, а также отдельные полеты по поручению правительства.

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