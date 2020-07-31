РИАМО - 31 июл. Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус считает, что причиной роста случаев заражения коронавирусной инфекцией стала беспечность молодежи, которая пренебрегает необходимыми мерами защиты от Covid-19, сообщает Газета.ru.

«По данным ВОЗ, всплески болезни отчасти связаны с поведением молодых людей, которые позволяют своим защитным барьерам снизиться во время летнего сезона в Северном полушарии», - говорится в сообщении.

Гебрейесус подчеркнул, что молодые люди обязаны соблюдать те же меры безопасности из-за инфекции, что и другие возрастные группы.

Кроме того, по мнению главы ВОЗ, молодежь также уязвима перед коронавирусом. Они могут заразиться и умереть от инфекции. Еще они могут заразить других людей.

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Текстовая трансляция

31 ИЮЛЯ

- В Минздраве РФ утвердили рекомендации для переболевших коронавирусом. После выписки людей также могут направить в санаторно-курортные медорганизации.

- Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус считает, что причиной роста случаев заражения коронавирусной инфекцией стала беспечность молодежи.

- Среднесуточный темп прироста новых случаев коронавируса в столице составляет 0,28. Все новые пациенты и те, кто близко контактировал с заболевшими, находятся под наблюдением столичных врачей.

- Новые правила посещения кинотеатров в Московском регионе.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За последние сутки в России зафиксировали 5 482 заболевших коронавирусной инфекцией. В Московской области выявили 150 случаев заражения. В Москве - 695 случаев.

- Еще 288 человек в Подмосковье вылечились от коронавируса. Всего в Подмосковье врачи вылечили 46 653 заболевших пациентов с Covid-19.

- В столице от коронавирусной инфекции вылечились еще 1260 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции в Москве, увеличилось до 179 168.

- За сутки в Москве скончались 14 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус. За все время пандемии в Москве умерли 4460 Covid-пациентов.