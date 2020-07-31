РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 31 июл. В подмосковном Подольске профессиональный праздник отметили сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних, отличившимся вручили медали «За безупречную службу», благодарности и памятные подарки от администрации округа, сообщается в группе «УМВД России по г.о.Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В управлении МВД России по Подольску в пятницу состоялось торжественное мероприятие с награждением сотрудников и руководителей подразделения по делам несовершеннолетних. 85 лет со дня образования службы подразделений по делам несовершеннолетних в системе органов внутренних дел РФ исполнилось 31 мая, но торжества по этому случаю перенесли из-за пандемии.

«Заместитель начальника управления - начальник полиции полковник Павел Кузнецов поздравил личный состав и руководителей подразделения по делам несовершеннолетних с памятной датой и вручил благодарности начальника управления за добросовестное исполнение служебных обязанностей, инициативу и профессионализм. Особую благодарность и добрые пожелания выразили в адрес ветеранов подразделения за помощь в работе по профессиональному становлению и воспитанию молодого поколения», - говорится в сообщении.

Заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних Татьяна Кулагина от лица администрации округа вручила медали «За безупречную службу» заместителю ОУУП и ПДН - начальнику ОДН майору полиции Татьяне Дуловой, майору полиции Наталье Романовой и капитану полиции Евгении Золотаревой, а также благодарности и памятные подарки сотрудницам подразделения.

В конце мероприятия с напутственными словами обратились ветераны подразделения по делам несовершеннолетних УМВД России по Подольску. Они пожелали действующим сотрудникам дальнейших успехов в нелегкой, но благородной службе.