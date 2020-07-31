РИАМО (МЫТИЩИ) - 31 июл. В городском округе Мытищи обеспечат горячим питанием 18 тысяч учеников начальных классов, сообщила заместитель главы администрации муниципалитета Елена Стукалова.

«Раньше за счет бюджета у нас питались дети из многодетных и малообеспеченных семей. Сегодня - это все дети начальной школы. В муниципальных школах их 15 698, в частных школах - 2 005, это почти 18 тысяч ребят», - сказала Стукалова в эфире телеканала «Первый Мытищинский».

По ее словам, уже подводятся итоги конкурса, все средства, выделенные из федерального и областного бюджетов, - это 118 миллионов рублей - отыгрываются на конкурсе, определяется поставщик питания.

Она отметила, что питанию в каждой школе и детском саду всегда уделялось пристальное внимание.

Меню будет единым: Роспотребнадзор для каждого ученика 1-4 классов четко определил, что должно войти в завтрак и обед.