РИАМО - 31 июл. Пять человек получили травмы различной степени тяжести в результате столкновения двух легковых автомобилей и грузовика на территории Дмитровского городского округа в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«По предварительной информации, в 13:00 31 июля на 70 километре А-104 Москва-Дмитров-Дубна (Дмитровский городской округ) произошло встречное столкновение двух легковушек и грузового автомобиля», – говорится в сообщении.

В результате аварии травмы получили пять человек. С повреждениями различной степени тяжести потерпевших госпитализировали.

На месте ДТП работают сотрудники ДПС ГИБДД. Детали произошедшего устанавливаются. Движение автомобилей на участке дороги ограничено.