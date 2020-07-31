РИАМО - 31 июл. Около 600 медиков и волонтеров со всего Подмосковья приехали в пятницу на концерт, организованный специально для них в рамках VI Международного фестиваля искусств П.И. Чайковского в Клину, передает корреспондент РИАМО.

В программе запланировано выступление камерного ансамбля «Солисты Москвы», солист - Юрий Башмет. Также прозвучат произведения Эдварда Грига, Моцарта и Петра Чайковского.

«Всего приглашено около 600 человек - врачи, волонтеры со всего Подмосковья», - сказал сотрудник пресс-службы министерства культуры Московской области.

Всем зрителям на входе измеряют температуру, сиденья расставлены в соответствии с требованиями по соблюдению социальной дистанции.

Торжественная церемония открытия VI Международного фестиваля искусств П.И. Чайковского в Клину состоится в пятницу вечером, концерты лучших классических музыкантов будут проходить в формате open-air.

Откроется фестиваль мировой премьерой музыкально-драматического действия «Ч+Ч», посвященного юбилеям Петра Чайковского и Антона Чехова.

Вечером 1 августа будет представлен дивертисмент из фрагментов балетов Чайковского под руководством народного артиста России Николая Цискаридзе. 2 августа состоится спектакль-концерт «Онегин. Лирические отступления» режиссера Марины Брусникиной. В главных ролях - Евгений Миронов и Елизавета Боярская.

7 августа зрителей ждет спектакль-концерт «Неизвестный Чайковский» в постановке Дмитрия Бертмана, с участием солистов театра «Геликон-опера» и БСО им. Чайковского под управлением Владимира Федосеева. Также впервые будет создана выездная площадка фестиваля: ею станет единственная в Подмосковье сцена на воде в парке «Сестрорецкий», где выступит уникальный Всероссийский юношеский симфонический оркестр под управлением Башмета.

8 августа на той же большой сцене состоится концерт «Классика встречает Джаз» с участием Юрия Башмета, его «Солистов Москвы» и Игоря Бутмана и его биг-бэнда.

Завершится фестиваль 9 августа большим гала-концертом с участием Дениса Мацуева, Юрия Башмета и Государственного симфонического оркестра «Новая Россия».

В камерном зале состоятся концерты, посвященные молодому поколению музыкантов: гала-концерт молодых композиторов и гала-концерт юных музыкантов - стипендиатов губернаторской стипендии и участников Международной академии фестиваля.