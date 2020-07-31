РИАМО - 31 июл. На площадке аттракционов парка «Сокольники» заработало колесо обозрения, конструкция прошла все необходимые проверки и имеет сертификат безопасности, сообщается на сайте парка «Сокольники».

«Высота колеса — 35 метров, что соразмерно 12-этажному дому. Аттракцион имеет 18 кабинок, где одновременно могут разместиться 108 человек», - говорится в сообщении.

Колесо обозрения будет работать круглый год. Конструкция выдерживает температуру до минус 23 градусов. Кабинки полностью закрыты и имеют панорамное остекление: с верхней точки простирается обзор на ВДНХ и отдаленные части парка «Сокольники».



Один круг колесо проходит за 7-10 минут.

Стоимость билетов — 350 рублей. Площадка аттракционов в «Сокольниках» открыта с 11:00 до 19:00 по будням и с 10:30 до 20:00 в выходные. Площадка работает в зависимости от погодных условий.