РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 31 июл. В подмосковном Подольске МУП «Водоканал» начал создавать систему удаленного сбора данных с приборов учета воды абонентов, благодаря которой жителям не нужно будет самостоятельно передавать показания в управляющую компанию, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«В целях создания в Подольске автоматизированной системы коммерческого учета воды МУП «Водоканал» реализует проект по созданию системы удаленного сбора данных с приборов учета воды абонентов. При установке умных водосчетчиков жителю не нужно ежемесячно снимать показания приборов учета воды и передавать их в МУП или управляющую компанию. Сбор показаний осуществляется автоматически в установленное время (один раз в сутки)», - говорится в сообщении.

Умный прибор сам отправляет показания по радиоканалу NB-Fi на базовую станцию. Сбор информации может быть организован и от существующих у абонентов приборов учета, имеющих импульсный выход, путем подключения к ним отдельных радиомодулей.