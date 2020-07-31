РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 31 июл. В городском округе Щелково за прошедшие сутки выявили пять случаев коронавирусной инфекции, всего в округе с начала пандемии зафиксировали 1 567 случаев инфицирования, сообщает областной оперштаб по коронавирусу.

В Подмосковье за минувшие сутки выявили 150 случаев Covid-19.

«За прошедшие сутки в Щелкове выявили пять случаев коронавируса. Всего в городском округе зафиксировали 1 567 случаев заболевания», - говорится в сообщении.

За все время пандемии в Московской области подтверждено 63 449 случаев инфицирования коронавирусом. Скончалось 1 106 человек, выздоровели и выписались из медучреждений 46 653 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по коронавирусу 8(800)550-50-30 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

Текстовая трансляция

31 ИЮЛЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За последние сутки в России зафиксировали 5 482 заболевших коронавирусной инфекцией. В Московской области выявили 150 случаев заражения. В Москве - 695 случаев.

- Еще 288 человек в Подмосковье вылечились от коронавируса. Всего в Подмосковье врачи вылечили 46 653 заболевших пациентов с Covid-19.

- В столице от коронавирусной инфекции вылечились еще 1260 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции в Москве, увеличилось до 179 168.

- За сутки в Москве скончались 14 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус. За все время пандемии в Москве умерли 4460 Covid-пациентов.