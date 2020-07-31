РИАМО – 31 июл. Народная артистка России Екатерина Жемчужная попала в больницу в Москве, у нее повысилось давление, и заболела голова, сообщает Федеральное агентство новостей.

Известно, что Жемчужная почувствовала себя плохо накануне. У артистки часто повышается давление из-за возраста.

«Дочь артистки Ольга подтвердила, что ее мать действительно находится в больнице, уточнив при этом, что сейчас с Жемчужной все в порядке», - говорится в сообщении.

Жемчужная исполняла роль Зорицы в фильме «Вечный зов». Также она сыграла цыганку Карму в «Карнавале» и исполнила роль Земфиры в кинокартине «Где находится нофелет?».

Многим зрителям Жемчужная знакома по сериалам «Кармелита. Цыганская страсть», «Королева Марго» и «Обручальное кольцо».