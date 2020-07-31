РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 31 июл. Потолок обвалился в квартире на первом этаже жилого дома на улице Правды в подмосковном Подольске, пострадавших нет, сообщила «РИАМО в Подольске» жительница квартиры Ольга Фунтикова.

«Мы снимаем квартиру в доме №7 на улице Правды, и когда мы были на даче, у нас обвалился потолок. Хорошо, что в это время никого не было дома и никто не пострадал. Дом построен в 1952 году и готовился под снос, но затем комиссия решила, что он еще пригоден для проживания», - сказала Фунтикова.

Она отметила, что хозяйка квартиры на связь не выходит, заявления на ремонт не подает и даже не появляется.

По словам женщины, в квартире сверху проживает большое количество приезжих гастарбайтеров. Ранее они не раз затапливали своих соседей.